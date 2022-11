Kvaratskhelia un sorriso per spegnere le illazioni

Kvicha Kvaratkshelia non giocherà con l’Udinese per la terza partita consecutive, tante le voci sul georgiano dopo il furto.

Si è detto praticamente di tutto su Kvaratskhelia, inventato davvero tanto. Prima le parole del papà hanno dato qualche indicazione sul furto, ma sono state anche tradotte molto male. C’è chi addirittura ha scritto, come Spormediaset: “Mio figlio salvo per miracolo“, parole che non sono mai state pronunciate da Badri Kvaratkshelia. Certo si è parlato di paura, magari facendo capire che c’è stato anche altro, oltre al furto dell’auto. Ma di certo non c’è stato nessun pericolo per la vita del giocatore.

Ma dopo questo episodio ci sono state anche le parole dell’agente del giocatore, mal interpretate, chissà perché, da gran parte della stampa nazionale. Si è voluto leggere la volontà di andare via da parte di Kvaratskhelia, poi totalmente smentita.

L’assenza di Kvaratkshelia dalla sfida con l’Udinese ha alimentato queste voci, ma la realtà è che il georgiano si sta facendo una grossa risata di quanto si sta dicendo e come scrivono i giornalisti georgiani per “fortuna non sa leggere ancora l’italiano e non comprende ancora al meglio” altrimenti non capirebbe perché escono fuori tutte queste voci.

Intanto Kvaratskhelia prosegue il suo percorso d inserimento nel tessuto sociale napoletano, oggi ad esempio è stato da Kiton, noto marchio di abbigliamento di Arzano. Insomma le voci di mercato possono restare tali, Kvaratskhelia non si tocca.