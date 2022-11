Napoli-Udinese: tutti in ritiro, arriva una richiesta di Spalletti

Il Napoli è andato in ritiro prima di Napoli-Udinese, una scelta voluta da Luciano Spalletti per l’ultima partita del 2022.

Il Napoli gioca oggi con l’Udinese alle ore 15.00, lo farà in uno stadio Maradona tutto esaurito a cui il tecnico degli azzurri ha dedicato una metafora. L’ambiente è carica per l’ultima partita del 2022, prima della sosta per i Mondiali che manderà il calcio dei club in standby per circa 2 mesi, per fare ritorno a gennaio. Il Napoli alla ripresa il 4 gennaio giocherà contro l’Inter a San Siro, poi con la Sampdoria il giorno 8 gennaio e dopo cinque giorni tornerà di nuovo in campo contro la Juventus allo stadio Diego Armando Maradona.

Napoli in ritiro per la sfida con l’Udinese

Ma prima di tutto c’è da battere l’Udinese. Sottil vuole la vittoria e non renderà al vita facile ai partenopei. Lo sa Spalletti che in conferenza stampa ha chiesto la massima attenzione. Anche perché anche con 8 punti di vantaggio sulla seconda non bisogna lasciare mai nulla al caso, altrimenti con i tre punti è facile essere risucchiati in un vortice negativo. Lo si vede dalla rimonta della Juve.

Anche per questo Spalletti ha ordinato il ritiro per Napoli-Udinese, un modo per stare tutti insieme prima di una sfida delicatissima. Il tecnico aveva dato un giorno libero lunedì, ma ha chiesto di restare tutti nello stesso hotel prima della gara con i friulani. Una richiesta accettata di buon grado dai giocatori partenopei che come il tecnico vogliono restare concentrati fino alla fine per chiudere al meglio il 2022.