Iannicelli: “Spalletti studia un’evoluzione interessante. Napoli, destino nelle tue mani”

Peppe Iannicelli ritiene che Spalletti studia un’evoluzione interessante e che il Napoli ha il destino nelle proprie mani

Peppe Iannicelli, volto di Canale 21 e voce di Radio Marte, si sofferma sulla ripresa del campionato italiano di Serie A. Al momento il Napoli di Luciano Spalletti guida la classifica con otto punti di vantaggio sul Milan ed ha buone probabilità di vincere lo scudetto così come non avviene da oltre trent’anni. Il giornalista partenopeo dichiara: “Sono un destabilizzatore perché prevedo lo Scudetto per gli azzurri? Non potete toglierci il gusto di pronosticare. Il Napoli ha il destino nelle proprie mani”, ha sottolineato il noto giornalista ed opinionista sportivo campano.

A Iannicelli intriga la soluzione con Osimhen e Raspadori contemporaneamente in campo

“Lo stesso Lorenzo Insigne, se ben ricordate, in una vecchia intervista aveva detto che era stato un peccato non aver vinto il titolo l’anno scorso: si poteva farlo e lo si può vincere anche adesso“, ha continuato Peppe Iannicelli.

Il noto opinionista ha poi aggiunto su una delle mosse tattiche su cui sta lavorando l’allenatore azzurro Luciano Spalletti: “La soluzione Osimhen–Raspadori, con entrambi titolari mi intriga: è un’alternativa tattica, un’evoluzione assolutamente interessante perché gli avversari hanno iniziato a conoscerci“, conclude il giornalista partenopeo.