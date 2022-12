Ancelotti avverte il Napoli: “Vantaggio importante ma la stagione è lunga”

Carlo Ancelotti avverte il Napoli che il vantaggio è importante ma la stagione è lunga, per cui bisogna continuare a lottare

Carlo Ancelotti, attuale allenatore del Real Madrid, si è soffermato sul Napoli ai microfoni di SportMediaset: “Un consiglio al Napoli? Non voglio darne assolutamente, auguro solo che una piazza come Napoli possa finalmente riuscire a vincere lo Scudetto. Il vantaggio è importante, ma la stagione è lunga. L’esperienza di Napoli è stata positiva, volevo tornare in Italia e l’ho fatto in una piazza calda”.

Sull’esperienza a Napoli, l’ex allenatore azzurro ha poi dichiarato: “Le cose non sono andate perfettamente, ma dal mio punto di vista sono andate comunque bene. Poi c’è stato l’Everton, un’altra esperienza importante. Sono stati bei momenti, poi a sorpresa il ritorno inaspettato al Real Madrid”.

Per Ancelotti l’esperienza napoletana è stata tutto sommato positiva

Ancelotti prosegue sul Mondiale: “Finale spettacolare, l’Argentina ha meritato. Bravo Scaloni, non si è inventato niente di nuovo. Il futuro di Ronaldo? L’Arabia non fa per lui. Io ct del Brasile? Se il Real Madrid non mi caccia, resterò fino al 2024“.

“Alla fine è stato un bel Mondiale, terminato con una finale bellissima, che ha appassionato tutti, e con un vincitore che ha meritato: l’Argentina è stata la squadra che, pur partendo in sordina, perdendo la prima partita, poi è riuscita a trovare convinzione e a ritrovare i suoi giocatori, guidata da un Messi fantastico. Con Benzema in campo epilogo diverso? Non saprei“.