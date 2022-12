Elmas: “Pandev? Non posso paragonarmi a lui, ha vinto tutto”

Eljif Elmas dichiara che non si può paragonare a Goran Pandev perché ha vinto tutto nelle sue esperienze

Eljif Elmas è il successo di Goran Pandev nella stirpe degli atleti macedoni che vestono la maglia del Napoli. Il duttile calciatore di Skopje afferma che il suo connazionale è sempre molto apprezzato dalla comunità della Macedonia del Nord. Tutti i giovani apprezzano la carriera vincente dell’ex calciatore azzurro, tra questi anche lo stesso Elmas che dichiara ai microfoni di De Marke Sports: “All’Inter, alla Lazio, anche al Galatasaray, Goran ha avuto un grande successo”.

Elmas non si considera la speranza calcistica della Macedonia del Nord

“Pandev – ha proseguito il neo centrocampista azzurro – è ancora un grande nome, da noi in Macedonia. Dopo il suo addio alla Nazionale, non mi considero come la speranza calcistica del nostro paese. Darò sempre tutto per la Macedonia, ma non posso certo paragonarmi a Goran, anche perché lui, in tanti anni, ha conquistato diversi trofei, vincendo tutto. La Macedonia, inoltre, può contare anche su altri ottimi calciatori come Alioski e Bardhi“. Conclude Elmas che non vede l’ora di tornare a dare il massimo per il Napoli alla ripresa del campionato che è prevista per il 4 gennaio contro l’Inter.