Napoli, rinforzo a centrocampo: Boubakary Soumaré nel mirino per gennaio

Con Soumaré nel mirino, il Napoli si prepara ad un mercato di gennaio molto interessante, che potrebbe portare energie alla squadra di Garcia.

Il calciomercato di gennaio si avvicina e il Napoli è già al lavoro per rinforzare la squadra. Uno dei nomi che torna prepotentemente di attualità è quello di Boubakary Soumaré, giovane centrocampista francese di 24 anni. Cresciuto nel vivaio del PSG, Soumaré ha giocato anche con Osimhen ai tempi del Lilla, prima di approdare nella Liga spagnola con la maglia del Siviglia, grazie a un prestito con diritto di riscatto di proprietà del Leicester.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Soumaré era già nel mirino del Napoli sin dall’estate scorsa. Il centrocampista era considerato ed è tuttora considerato un profilo molto interessante per rafforzare il reparto a centrocampo già dopo la partenza di Ndombele. La sua esperienza e la sua versatilità in campo lo rendono un’opzione attraente per il club partenopeo, che sembra aver individuato in lui il giocatore giusto per colmare il vuoto nel reparto mediano.