Modugno: “De Laurentiis prende le critiche? E’ il papà che ti fa da ombrello”

L’inviato di Sky Sport, Francesco Modugno, ha analizzato la situazione attuale del Napoli in vista della sfida con la Salernitana.

Il giornalista e inviato di Sky Sport, Francesco Modugno, si è soffermato sul momento del Napoli e sull’imminente derby con la Salernitana. Di seguito le sue parole ai microfoni di Radio Marte:

“Come giudico l’intervento del presidente in questi giorni? La presenza di De Laurentiis si avverte, quando arriva a Castel Volturno qualcosa succede. Io continuo a pensare che in campo decidano molto gli allenatori e i calciatori, mentre i presidenti e le società abbiano un ruolo importantissimo fuori. De Laurentiis prende le critiche? E’ il papà che ti fa da ombrello: è un atteggiamento utile”.

Modugno ha poi aggiunto: “Novità di formazione contro la Salernitana? Per me, la variazione c’è solo se giocano insieme Raspadori e Simeone, altrimenti restiamo sui movimenti visti sempre in campo fino ad ora. Se hai Zielinski, lui per caratteristiche tende ad alzarsi e ci può stare sbilanciarsi. Alle volte, vediamo anche il 4-4-2 in certe fasi della partita… Se dovessero giocare con due punte, vedremmo un sistema differente, con il sacrificio di un centrocampista. In caso contrario, parliamo di altro. Il calcio non è il calcio balilla, perché i giocatori si muovono in campo”.