IL MATTINO – Raspa-Dia, sfida tra bomber: il derby dei gemelli diversi

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sull’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A tra Salernitana e Napoli e sull’affascinante sfida tra bomber, da una parte Boulaye Dia e dall’altra Giacomo Raspadori: “Raspa-Dia, sfida tra bomber: il derby dei gemelli diversi”.

Il Napoli si prepara così per la difficile sfida di domani all’Arechi di Salerno. Attualmente, i campioni d’Italia occupano la quinta posizione, una situazione non ideale dopo la vittoria del tricolore appena cinque mesi fa. Il campionato è nel vivo e le scuse non sono più accettabili. Il Napoli deve tornare ad essere se stesso se vuole salvare una stagione che, con le scelte giuste, può ancora essere raddrizzata. Di seguito un’anteprima della prima pagina de Il Mattino: