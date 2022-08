Sorteggio Champions, accoppiamento tv per Napoli e Milan. Cosa significa?

Vari criteri caratterizzano il sorteggio dei gironi di Champions League. Tra questi c’è anche quello relativo ai diritti tv e alle esigenze televisive. La UEFA ha infatti già prestabilito gli accoppiamenti tra squadre della stessa federazione che non potranno giocare nelle medesime giornate della fase a gironi: incroci stabiliti in base all’attrazione delle squadre verso il pubblico europeo. L’obiettivo è quello di evitare che l’attenzione televisiva sia concentrata su un solo giorno.

Il Napoli è stato accoppiato al Milan: gli uomini dell’allenatore Luciano Spalletti non giocheranno mai nello stesso giorno dei rossoneri. Stesso discorso per Inter e Juventus, anche loro accoppiate dalla UEFA in questa soluzione televisiva.

In basso gli accoppiamenti

Real Madrid e Barcellona

Eintracht Francoforte e Lipsia

Manchester City e Liverpool

Milan e Napoli

Bayern Monaco e Borussia Dortmund

PSG e Marsiglia

Porto e Benfica

Chelsea e Tottenham

Juventus e Inter

Atletico Madrid e Siviglia

Rangers e Celtic.