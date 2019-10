Sky – Probabile formazione Napoli, pronto l’attacco leggero

Secondo quanto riferito dal sito di Gianluca Di Marzio collega di Sky nella probabile formazione del Napoli che alle 19 sfida l’Atalanta c’è Lozano in vantaggio.

Il calciatore messicano è in vantaggio per un posto da titolare a discapito di Arkadiusz Milik, il polacco che nelle ultime due partite di campionato ha messo a segno tre gol potrebbe partire dalla panchina.

Attacco leggero

Con Hirving Lozano farà coppia Dries Mertens a completare un attacco ‘leggero’. Lorenzo Insigne potrebbe agire ancora sinistra di centrocampo, anche è in ballottaggio con Zielinski che da centrale sembra incidere maggiormente. I veri problemi per Carlo Ancelotti sono in difesa dove dovrà fare di necessità virtù. Nella probabile formazione del Napoli di Di Marzio c’è Maksimovic titolare anche se il difensore ex Torino sta rientrando da un infortunio. Anche Mario Rui è stato convocato ma potrebbe non giocare titolare con Luperto spostato a sinistra, dato che anche Ghoulam è fermo per infortunio, con Koulibaly a completare il pacchetto difensivo.

Ecco la probabile formazione del Napoli: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Luperto; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Lozano, Mertens.