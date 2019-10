Napoli, Ghoulam escluso dai convocati per l’Atalanta

Si complica sempre di più la posizione di Faouzi Ghoulam, il giocatore è stato escluso dai convocati per la gara contro l’Atalanta

GHOULAM ESCLUSO DAI CONVOCATI PER L’ATALANTA

Faouzi Ghoulam è sempre più escluso dal progetto dei partenopei e, non sembra essere considerato da Ancelotti. Arriva oggi l’esclusione dai convocati per la partita contro l’Atalanta.

Ancelotti oltre agli indisponibili: Manolas, Malcuit e Hysaj, perde, ufficialmente per infortunio, anche Faouzi Ghoulam.

Il terzino, lasciato fuori per scelta tecnica nelle ultime uscite, era uno dei candidati per scendere in campo da titolare, ma è stato escluso in serata dai convocati per un problema muscolare.

Il Napoli ha ufficializzato che sarà escluso dalla lista e non prenderà parte neanche al ritiro della squadra pre-gara contro l’Atalanta dopo aver effettuato nel pomeriggio gli esami strumentali di rito.

PROBLEMA TERZINO PER IL NAPOLI

La tegola che ha colpito Malcuit, con la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco mediale del ginocchio destro, solleva il problema del terzino sinistro per il Napoli.

Ghoulam dopo i brutti infortuni al ginocchio non è più riuscito a tornare il terzino prorompente che era prima, e adesso non è da escludere anche una sua partenza già a gennaio.

Il Napoli non vuole tesserare un giocatore svincolato per sostituire Malcuit, ma piuttosto vorrebbe comprare un terzino sinistro e per questo potrebbe decidere di sacrificare l’algerino per fare cassa.

Ecco il comunicato del Napoli