Paolo del Genio consiglia Rodrigo De Paul al Napoli per il mercato di Gennaio.



Paolo Del Genio, giornalista di Tele A, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha parlato del momento del Napoli, suggerendo anche un nome per il calciomercato di Gennaio:

“Mercato di gennaio? Mi sono anche un po’ stancato di dirlo, ma mi sento di suggerire un nome alla società. Mi riferisco al calciatore dell’Udinese, Rodrigo De Paul.

So che il Napoli era già sulle tracce del giocatore, non so perché poi non ha chiuso l’affare. Dico però che sarebbe il profilo adattissimo al club azzurro“.

Paolo Del Genio ha poi aggiunto: “I centrocampisti Ilicic e Rodrigo De Paul? Io li avrei presi entrambi, sono calciatori molto forti e adatti al Napoli.

Faouzi Ghoulam? Il Napoli ha una emergenza sulle fasce. Se l’algerino non giocherà nelle prossime tre, quattro partite nonostante l’assenza di diversi terzini, significa che non rientra nei piani dei campani.

Se fosse così Cristiano Giuntoli proverebbe a cederlo già nella prossima sessione invernale di mercato”.