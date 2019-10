Fedele: "Il Napoli sta dove merita altro che scudetto. Mertens non è leader"

Enrico Fedele critica il Napoli. Secondo l’opinionista Mertens è un bambolotto e gli azzurri sono fuori dalla lotta scudetto.

L’agente dei fratelli Cannavaro, Enrico Fedele, ha parlato del Napoli e di Dries Mertens ai microfoni di Radio Marte. Queste le sue considerazioni sul club azzurro:

“In questo momento il Napoli è quarto. Ricordate quando si diceva che poteva essere sesto? Il Napoli, oggi, galleggia in una posizione che merita per la qualità di gioco dimostrato.

E’ una situazione negativa e che va bypassata. Basta una vittoria o comunque un risultato positivo per guardare al futuro; futuro nel quale non c’è tuttavia lo scudetto“.

Fedele ha poi aggiunto: “Il Napoli non ha i giocatori adatti né il gioco per vincere. Servono idee chiare da parte del tecnico, che deve stabilire otto giocatori fissi, senza cambiare ruolo a chi non è portato a fare un calcio diverso.

Dries Mertens è un grande calciatore? Assolutamente no, è un bambolotto! I grandi calciatori sono come Leo Messi. Mertens non è determinante o carismatico”, ha concluso l’ex procuratore e dirigente sportivo.