Arrivano le formazioni ufficiali di Napoli-Atalanta. Ancelotti si affida alla coppia Milik-Lozano. Luperto giocherà a sinistra.

Il Napoli di Carlo Ancelotti riprende la sua rincorsa alle posizioni di vertice della classifica di Serie A sfidando l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nel big match della 10ª giornata infrasettimanale. I partenopei sono attualmente al 4° posto con 17 punti frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, e hanno 3 lunghezze di ritardo dalla Dea, che occupa il 3° posto con 20 punti e un cammino di 6 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta.

NAPOLI- ATALANTA FORMAZIONI UFFICIALI

Queste le formazioni ufficiali schierate da Ancelotti e Gasperini per lo scontro diretto di questa giornata di Serie A tra Napoli e Atalanta.

NAPOLI – Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Luperto, Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne, Lozano, Milik. All. Ancelotti

ATALANTA – Gollini, Toloi, Djimsiti, Palomino, Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens, Pasalic, Gomez, Ilicic. All. Gasperini

NAPOLI-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

l big match della 10ª giornata infrasettimanale di Serie A, Napoli-Atalanta, sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Daniele Adani.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire Napoli-Atalanta in diretta streaming mediante Sky Go sia su pc e notebook, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma, nel secondo invece occorrerà scaricare l’applicazione.

L’alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di seguire il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

