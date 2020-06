Sky – Mertens ancora in dubbio, le ultime sulle condizioni del belga

Dries Mertens ancora in dubbio per la sfida Napoli-Inter gara valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si gioca al San Paolo.

Dries Mertens sente ancora qualche dolorino e quindi non è ancora scontato che possa scendere in campo dal primo minuto contro l’Inter in occasione della sfida di Coppa Italia che si giocherà sabato 13 giugno alle ore 21 allo stadio San Paolo di Napoli. Secondo quanto fa sapere Sky Sport il calciatore non è ancora al massimo della condizione fisica. Il belga negli ultimi giorni ha avuto problemi di affaticamento muscolare.

Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico. La condizione di Mertens non è preoccupante ma il tecnico Gattuso non vuole rischiarlo, anche perché ci sono altre 13 partite di campionato da giocare. Intanto Antonio Conte sta studiando delle mosse per sorprendere il Napoli e cercare di ribaltare il risultato dell’andata, quando gli azzurri si imposero al San Siro per 1-0.