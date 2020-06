Quaratena dorata per Lavezzi, ha speso una cifra monstre

Ezequiel Lavezzi si è regalato una quarantena dorata. L’ex calciatore del Napoli ha speso una cifra che si aggira intorno ai 1,5 milioni di euro.

L’estro di Ezequeiel Lavezzi è fuori discussione ed anche dopo aver appeso le scarpette al chiodo, l’argentino ex Napoli continua a far parlare di se. Secondo le ultime notizie il Pocho ha trascorso il periodo di quarantena confinato su di un’isola paradisiaca con la sua nuova fidanzata. In particolare Lavezzi ha alloggiato presso un hotel extra lusso di Saint Barth, nelle Antille Francesi: costo per una singola notte 25 mila euro,ovvero 175 mila euro a settimana. In totale il Pocho per poter soggiornare durante la quarantena ha speso 1,5 milioni di euro. In questa quarantena dorata Lavezzi non si è fatto mancare veramente nulla, comprando anche bottiglie di vino dal valore di 4 mila euro.