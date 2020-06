Pagelle Juve-Milan: Cr7 flop: “E’ un fantasma da centravanti”

Le pagelle di Juve-Milan di Coppa Italia scoprono il flop di Cr7. Ronaldo è in serata no, per lui una pioggia di 5 e commenti negativi.

Sbaglia un rigore e non entra praticamente mai in partita. Sarri lo piazza al centro dell’attacco della Juventus, ma Cristiano Ronaldo è tutt’altro che in giornata. Sbaglia un rigore, non è mai incisivo per tutta la partita.

Le pagelle di Juve-Milan vedono un Cr7 spento e inconcludente per tutta la partita. Il calciatore non riesce ad incidere sotto rete, non affonda il colpo, non dribbla e nemmeno aiuta la squadra. La nuova posizione da centravanti disegnata da Sarri sembra non essere di suo gradimento, almeno per il momento. La sua poca incisività si vede anche nel punteggio: lo 0-0 con cui la Juventus arriva in finale è di quelli che non esaltano ed alla fine è il risultato dell’andata a incidere sul paggio alla finale che si giocherà il 17 contro la vincente di Napoli-Inter.

Cr7 le pagelle lo penalizzano

Gazzetta dello Sport analizza la prestazione di Cristiano Ronaldo durante il match Juventus-Milan di Coppa Italia. La rosea, che gli piazza un 5, scrive che il portoghese è in sara no, sbaglia il rigore e non si mette in evidenza. Fa il 9 come piace a Sarri, ma non è mail al centro della manovra.

Nelle pagelle di Juve-Milan un 5 a Cr7 lo mette anche Corriere dello Sport che scrive: “Sarri lo mette al centro dell’attacco e come all’andata è lui a procurare il rigore che, incredibilmente, manda a sbattere sul palo. E lì si ferma. Prova un’altra conclusione, ma non è lui. Serataccia“.

Altro 5 per il portoghese arriva da Sportmediaset: “Si piazza al centro del tridente, ma Kjaer e Romagnoli lo guardano a vista, concedendogli poco spazio. Come al solito ci prova da tutte le posizioni, ma il gol non arriva. Nemmeno dal dischetto. Più ombre che luci“.