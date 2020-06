Ultime notizie di formazione per Napoli-Inter : Fabian Ruiz è in forte dubbio nella sfida Coppa Italia che si giocherà oggi alle 21 allo stadio San Paolo.

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport lo spagnolo difficilmente potrà scendere in campo dal primo minuto. Proprio Fabian Ruiz firmò il gol della vittoria al San Siro nella semifinale d’andata, ma oggi potrebbe fermarsi e restare in panchina. “Bisognerà comunque inventarsi un altro Napoli, perché Fabian Ruiz, proprio lui, il bomber dell’andata, vacilla e deve rassegnarsi ad un ruolo da spettatore in panchina” scrive Corriere dello Sport.

L’assenza di Fabian Ruiz può pesare parecchio nello scacchiere tattico di Gattuso. Lo spagnolo è uno dei punti cardine per il tecnico che ne ha chiesto la riconferma. Nella probabile formazione del Napoli, però Ruiz è in fortissimo dubbio e quindi bisognerà trovare una soluzione alternativa. Al suo posto si scalda Elmas.

Formazione Napoli-Inter: anche Mertens in dubbio

Per il Napoli non c’è solo Fabian Ruiz in dubbio ma anche Dries Mertens. Ecco quanto scrive il CorSport: “Mertens ciondola con Allan, ci stanno provando e se ne sono andati in ritiro sorridendo, dunque ottimisti per condividere una sfida che, se non ci avesse travolti il virus, sarebbe stata per almeno sessantamila spettatori“. Insomma la ripresa delle attività non ha di certo fatto bene ad alcuni giocatori del Napoli, che si trova a dover affrontare subito una sfida decisiva. Il 17 c’è la finale di Coppa Italia con la Juve che ha superato il Milan ed il Napoli vuole raggiungerla, anche senza qualche pedina fondamentale.