Sky – Marchetti: “Napoli su Ounahi, ma c’è un problema”

Luca Marchetti di Sky ha parlato del calciomercato del Napoli con l’interesse degli azzurri per Azzedine Ounahi.

Il centrocampista marocchino è di proprietà dell’Angers ma Ounahi in una recente intervista ha pavento anche un possibile addio alla Ligue 1. Il giocatore è stato assoluto protagonista ai Mondiali e ci sono molti club interessati. Ecco perché il valore del suo cartellino è aumentato ed attualmente per comprare Ounahi servono almeno 25 milioni di euro.

Luca Marchetti di Sky ai microfoni di Radio Marte, ha parlato proprio dell’interesse del Napoli per Ounahi ed ha detto: “Ci sono molti club che stanno seguendo il giocatore. Tra questi c’è sicuramente anche il Napoli con Cristiano Giuntoli sempre attento a questi giovani calciatori. Andare a prendere in questo momento Ounahi non è affatto semplice, questo perché l’esplosione al Mondiale ha fatto alzare il prezzo del giocatore“.

Marchetti conferma l’interesse del Napoli per Ounahi ma “non lo prenderà sicuramente a gennaio“. Dunque il club azzurro potrebbe decidere di aspettare per capire se la quotazione del giocatore tornerà a livelli più abbordabili, per poi lanciare l’assalto a fine stagione. Al termine di quella attuale il club azzurro potrebbe fare diverse operazioni a centrocampo, anche perché c’è la possibilità di una cessione di Zielinski, così come quella di Demme che chiede di giocare con maggiore frequenza.