Gianluca Di Mazio sicuro che Ancelotti farè come Rafa Benitez e lascerà il Napoli a fine stagione. Il giornalista ha evidenziato anche il rapporto con ADL

Il caos continua. Nota ufficiale della società dopo l’ammutinamento da parte dei calciatori nato al termine del match col , dove si preannunciano iniziative nei confronti della rosa.

Sulla situazione che si vive in casa azzurra è intervenuto Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato delle reti Sky:

“Vedo un’anticamera di divorzio tra Carlo Ancelotti ed il Napoli. Non so dire se sia una cosa dei prossimi giorni, della prossima partita, della sosta per le Nazionali o di fine stagione; ma si vedono i segnali di una inevitabile rottura fra le parti.

Le cose possono sempre cambiare, ma ad oggi ci sono frizioni forti tra il presidente e l’allenatore.

Sembra di rivedere ciò che accadde anni fa con Rafa Benitez. Quanto ai giocatori, sembra che avessero deciso di tornarsene a casa già da prima della partita“.

Di Marzio ha continuato: “Da parte della SSC Napoli pare non sia arrivata nessuna comunicazione formale e che il patron Aurelio De Laurentiis non sia sceso negli spogliatoi, dove si è visto solo il vicepresidente Edoardo.

La situazione ibrida che si è creata è stata un po’ sfruttata dai calciatori che se ne sono andati.

Il rapporto tra Ancelotti e De Laurentiis sembra essere ai minimi termini.

Il rinnovo di Dries Mertens? La questione del ritiro non è un qualcosa del singolo, ha riguardato tutti“.