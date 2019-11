Il cuore in campo contro la violenza, a Frattamaggiore si suderanno la Nazionale Italiana Cantanti e Nazionale Italiana Magistrati contro ogni forma violenza.

Il sindaco di Frattamaggiore, Marco Del Prete, in compagnia dell’attore Neri Marcorè hanno presentato, nella Sala Consiliare del comune a nord di Napoli una bellissima iniziativa contro ogni forma di violenza: “Il cuore in campo contro la violenza“.

Alla presentazione hanno partecipato il dott. Ernesto Cangiano, in videoconferenza dal Ministero della giustizia, e il direttore Generale della nazionale Cantanti, Gianluca Pecchini.

Sabato 9 novembre 2019 dalle ore 11.00, presso il Campo Sportivo P.Ianniello di Frattamaggiore, si svolgerà la partita “Il cuore in campo contro la violenza” tra la Nazionale Italiana Cantanti e Nazionale Italiana Magistrati. Il ricavato sarà devoluto all’associazione “Lello Volpe con i bambini” per il progetto scientifico Veritas 2.0 per il biomonitoraggio dei bambini ammalati della terra di fuochi.

Il 9 Novembre a Frattamaggiore sarà una giornata speciale, di comunicazione e sensibilizzazione, per diffondere un messaggio di contrasto e tolleranza zero nei confronti della violenza di genere, un momento fortemente inclusivo per il territorio e un’occasione di denuncia delle condizioni di degrado ambientale in cui versa la Terra dei Fuochi, che richiedono un intervento urgente da parte delle istituzioni quale strumento di prevenzione a ogni tipo di violenza.

Programma Sabato 9 Novembre Stadio Pasquale Janniello :

Ore 10.00 – testimonianze/incontri con gli studenti Stadio Pasquale Janniello

Ore 11.00 – fischio di inzio Nazionale Cantanti e Nazionale Magistrati “Il Cuore in Campo contro La Violenza”