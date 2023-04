CorSport – Simeone problema grave: salta la Champions League e non solo

L’infortunio di Giovanni Simeone è più grave del previsto, l’attaccante argentino salta entrambe le sfide di Champions League.

Giovanni Simeone non riuscirà a recuperare per Milan-Napoli, secondo Corriere dello Sport l’infortunio lo metterà fuori a lungo. Ecco quanto si può leggere suo quotidiano sportivo in edicola oggi: “L’infortunio di Simeone non sarà un problema di lieve entità. Per il momento è giusto parlare esclusivamente di sensazioni considerando che gli esami strumentali non sono ancora stati effettuati, però i segnali emersi dai primi controlli a caldo e soprattutto l’esperienza non lasciano presagire nulla di positivo“.

Poi viene aggiunge: “In sintesi c’è il rischio che il danno muscolare del Cholito non sia banale e poi c’è la certezza che salterà sia la prima, sia la seconda dei quarti di Champions contro il Milan e chissà quante altre partite. Di routine si attendono più o meno 48 ore. La base di partenza, però, non è il massimo: a Lecce, poco dopo il suo ingresso in campo, Simeone ha accusato un risentimento alla coscia destra, nella zona dei flessori, e poi ha sottolineato il dolore con una smorfia inequivocabile”.