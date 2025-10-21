Se vai in Coppa d’Africa, rimani lì | Conte “minaccia” Zambo Anguissa: già trovato il sostituto
Il mister del Napoli ha già scelto chi sostituirà Zambo Anguissa se il calciatore dovesse scegliere di partecipare alla Coppa d’Africa.
Antonio Conte non lo dice apertamente, ma il senso è chiaro. Ogni assenza pesa, e perdere un giocatore chiave a stagione in corso è un rischio che non vuole correre. Zambo Anguissa, cuore e motore del centrocampo, sta valutando la convocazione del Camerun, ma il tecnico storce il naso.
Conte apprezza Anguissa per il lavoro silenzioso, per la forza e la disciplina che mette in campo. Ma allo stesso tempo pretende continuità, presenza, disponibilità totale. Il richiamo della nazionale è forte, e nessuno può ostacolarlo, ma il Napoli non può permettersi di fermarsi. Ecco allora la “minaccia” sottile: se parti, sappi che al tuo ritorno nulla sarà garantito.
Dietro le quinte, l’allenatore ha già iniziato a pensare al dopo. Sta valutando alternative, preparando chi potrebbe prendere il posto del camerunense. È il suo modo di lavorare: prevenire i problemi. Sa che nessuno è insostituibile e che l’unico modo per tenere alta la tensione competitiva è far capire a tutti che la maglia si guadagna.
Il sostituto sarebbe già stato individuato. Un giocatore pronto a cogliere l’occasione. Conte vuole un giocatore che prenda le redini del centrocampo e che dia ritmo, energia e convinzione al servizio della squadra. L’obiettivo non è solo tappare un buco, ma creare una nuova opportunità.
Situazione complessa
Per Anguissa non è una situazione facile. Da una parte l’orgoglio di rappresentare il proprio Paese, dall’altra la paura di perdere terreno nel club che lo ha consacrato. Conte lo stima, ma non fa sconti a nessuno. La Coppa d’Africa è una vetrina importante, ma il Napoli ha bisogno di solidità quotidiana.
Quando il torneo africano sarà finito, molto dipenderà da come il Napoli avrà reagito. Se il sostituto avrà convinto, le gerarchie potrebbero cambiare. Conte vive di rendimento. Anguissa dovrà rientrare con la fame giusta, pronto a riprendersi tutto.
Il futuro
Il Napoli sta guardando con particolare attenzione al mercato di gennaio, concentrandosi sul centrocampo in vista della partenza probabile di Anguissa per la Coppa d’Africa. Tra i profili valutati, spicca Amadou Haidara del Lipsia, classe 1998 e in scadenza di contratto nel 2026. Il centrocampista maliano dal costo accessibile, potrebbe rappresentare un’occasione concreta per rinforzare la rosa secondo quanto riportato da spazionapoli.it.
L’assenza di Anguissa apre un vuoto importante nella mediana, e Conte desidera un giocatore fisico e dinamico capace di adattarsi a più ruoli. Haidara risponde perfettamente a queste caratteristiche e, in cerca di maggiore spazio, vede nel Napoli una possibile destinazione ideale. Il Lipsia valuta il suo cartellino intorno ai 12 milioni, cifra ritenuta sostenibile dagli azzurri. Vedremo se l’affare andrà in porto.