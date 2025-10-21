Corriere dello Sport: “Napoli, vigilia europea con il dubbio McTominay: Hojlund out, Lang sogna la prima da titolare”
Inviato a Eindhoven, Fabio Mandarini del Corriere dello Sport racconta la rifinitura del Napoli alla vigilia della sfida contro il Psv. Sul campo, il primo segnale arriva da McTominay: l’ex United guida il gruppo con una corsetta di riscaldamento, segno incoraggiante dopo il problema alla caviglia sinistra rimediato prima del match con il Torino. Hojlund, invece, non c’è: l’attaccante danese non è partito per Eindhoven e salterà la gara di oggi, puntando a rientrare sabato contro l’Inter al Maradona.
Come scrive Mandarini sul Corriere dello Sport, tutto ruota attorno al possibile impiego di McTominay. Se lo scozzese dovesse stringere i denti, Conte potrebbe riproporre il 4-1-4-1, affidandosi ai suoi “Fab Four” di centrocampo. In questo caso Gilmour agirebbe da regista, Politano tornerebbe titolare a destra, mentre Anguissa e De Bruyne completano la mediana. Davanti, conferma per Lucca, chiamato a sostituire Hojlund come riferimento offensivo.
La difesa, invece, resta invariata: Milinkovic-Savic tra i pali, Di Lorenzo e Spinazzola sulle corsie, con Buongiorno e Beukema centrali. Il difensore torinese torna titolare per la prima volta dal match contro il Pisa.
Nel caso in cui McTominay non fosse al meglio, come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, Conte virerebbe sul 4-3-3. In questo scenario, Lang partirebbe titolare a sinistra, nel suo stadio e contro i suoi ex compagni, con Politano a destra e De Bruyne possibile “falso nove”. Sarebbe la prima volta da titolare per l’olandese con la maglia azzurra.
Non mancano le note di colore raccontate da Mandarini: tra gli spettatori annunciati ci sarà anche Romelu Lukaku. L’attaccante, alle prese con un infortunio e in cura in Belgio, potrebbe raggiungere i compagni al Philips Stadion. «Big Rom» resta un amico e un totem dello scudetto, e la sua presenza darebbe forza e simbolo al gruppo di Conte.