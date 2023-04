“Scimmia del cazzo” a Lukaku CHE SCHIFO I TIFOSI DELLA JUVE – Video Shock

Insulti razzisti a Romelu Lukaku da parte dei tifosi della Juventus, nel video si sente: “Scimmia del cazzo“.

Magari qualcuno, ne siamo certi, si sconvolgerà per la parolaccia pubblicata senza la consueta censura. Ed invece quello che deve sconvolgere veramente è che nell’anno 2023, in un mondo che viene considerato evoluto, c’è ancora chi si permette di insultare un’altra persone perché ha una pelle di colore diverso dal proprio.

È quanto accaduto durante Juventus-Inter sugli spalti dell’Allianz Stadium, il tempio della legalità e della serenità secondo l’ideologia bianconera. Lì dove si rispettano le regole e dove tutto è sereno.

Inter-Juve: gli insulti razzisti a Lukaku

Proprio lì l’attaccante dell’Inter è stato insultato. La sua colpa? Aver segnato un rigore giustamente concesso dall’arbitro. A quel punto si è scatenata la furia di alcuni tifosi della Juve, che hanno cercato di coinvolgerne degli altri aizzando la folla. “Scimmia del cazzo” ha urlato il tifoso che si vede nel video, con gli ululati razzisti che sono giunti anche dalle zone limitrofe.

Un vero e proprio schifo a cui Lukaku ha risposto portandosi il dito alla bocca e zittendo la folla. Per la sua reazione Lukaku è stato addirittura espulso, come fu espulso Koulibaly ai tempi di Inter-Napoli, per gli stessi cori razzisti.

Inoltre a fine partita Perin, portiere della Juve, si è permesso anche di rimbrottare Lukaku dicendo che “non si esulta contro i tifosi avversari“.