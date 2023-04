“Napoli, tifoseria con record di criticità. La più marcata dall’Osservatorio”

La tifoseria del Napoli è quella che viene maggiormente analizzata dall’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive.

Quanto accaduto in Curva B allo Stadio Maradona durante Napoli-Milan, ha fatto accendere ancora di più il dibattito sulla questione dei tifosi napoletani. Secondo quanto scrive Il Mattino la tifoseria del Napoli è quella maggiormente attenzionata dall’Onms.

Ecco quanto scrive il quotidiano partenopeo: “Nello scorso campionato, la tifoseria del Napoli ha avuto il triste primato delle «criticità»: «Nella stagione 2021-2022 le tifoserie che hanno dato luogo al maggior numero di criticità sono quelle del Napoli (19 episodi di violenza su 179 totali), Genoa e Lazio (8 su 179)».

Il tifo azzurro è stato al primo posto anche per i feriti in gare internazionali: 8 su 18. 60 totali i feriti nelle gare di A e i napoletani sono al secondo posto con 11. Primi i cagliaritani con 14, terzi juventini e laziali (6). Tifoseria azzurra al quarto posto per gli illeciti commessi in autostrada: primi i milanisti (17), poi genoani (12), romanisti (10) e napoletani (7)“.