Violenza in curva B: scattano due arresti, eco chi sono

Sono scattati due arresti per le violenze in Curva B andate in scena allo stadio Maradona durante Napoli-Milan.

Un 32enne napoletano e un 37enne della provincia di Benevento sono stati arrestati perchè ritenuti coinvolti negli scontri scoppiati nella curva B dello stadio Maradona durante Napoli-Milan. Gli arresti in differita sono stati emessi dopo le indagini della Digos che ha anche visionato le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza. Ai due tifosi – scrive Ansa – del gruppo “Ultras 72” è contestato il possesso di oggetti contundenti e son accusati anche di rissa aggravata. Contestualmente sono stati emessi anche due provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo) della durata di 5 anni.