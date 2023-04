Chiariello: “Cosa ci interessa se De Laurentiis è più romano che napoletano?”

Umberto Chiariello analizza le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis anche sulla questione ultras e festa scudetto.

Il giornalista napoletano ai microfoni di Radio Napoli Centrale, durante il programma ‘Un Calcio alla Radio’ dice: “Il problema della divisione tra istituzioni cittadine, Prefetto, Questore e De Laurentiis da un lato e gruppi organizzati dall’altro. Sono dalla parte delle istituzioni tutta la vita, del carattere di De Laurentiis non me n’è mai fregato nulla, conta la carta d’identità o l’operato?

Che De Laurentiis sia più romano che napoletano, cosa ci interessa? Disturba la parlata romana? Può darsi. E se fosse americano, vi disturberebbe? O contano i soldini? O conta la capacità manageriale e di gestione? A me, delle sue esternazioni ‘urticanti’ su pizza, caffè e mandolino, non interessa nulla. Ha fatto il bene di Napoli, del Napoli e dei napoletani facendo bene il suo mestiere? Sì o no? È partito da 0 e oggi siamo tra i primi 20 club d’Europa“.