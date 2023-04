Cassano: “Napoli vi dico ora come finisce, il Milan è avvisato”

Antonio Cassano parla del doppio confronto in Champions League tra Napoli e Milan.

L’ex giocatore di Roma e Real Madrid ai microfoni della Bobo Tv su Twitch si proietta verso il doppio match dei quarti di finale di Champions League, che vedrà il confronto tra Milan e Napoli.

Secondo Cassano per il Milan “saranno due partite tremende per i rossoneri. Il Napoli sarà sicuramente avvelenato e questo per gli azzurri sarà un vantaggio. Io penso che quella tremenda sconfitta farà molto più bene al Napoli che al Milan“.

Poi Cassano ha aggiunto: “Quello che abbiamo visto al Maradona non è il vero Napoli, era molto lento e senza gioco. Non è stata una partita veritiera, è uno scivolone. Non sto dicendo che il Milan non ha meritato, però il Napoli non è mai stato questo durante l’anno. I quattro gol del Milan arrivano da quattro errori clamorosi di giocatori del Napoli. La partita del Milan è stata perfetta, attenzione, però il problema è il Napoli“.

Secondo l’ex giocatore il “Napoli in Champions League darà almeno due gol di scarto al Milan. Ovviamente dovrà essere il Napoli vero“.