Schira: “Il Napoli ha preso un giocatore fortissimo. Zielinski, Osimhen, Meret e Lozano vi dico tutto”

Il giornalista Nicolò Schira analizza il calciomercato del Napoli, con riflettori puntati su Zielinski, Osimhen, Meret e Lozano.

Calciomercato Napoli. Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, ha condiviso importanti dettagli sul futuro di alcuni giocatori chiave del Napoli durante il suo intervento al programma radiofonico “1 Football Club”, condotto da Luca Cerchione.

In primo luogo, Schira ha sottolineato i progressi significativi nel rinnovo del contratto del centrocampista Piotr Zielinski. “Zielinski sta facendo una scelta di cuore piuttosto che di portafoglio. Aveva offerte ben più remunerative tra Arabia e Lazio, ma accetterà di percepire un terzo di quanto proposto,” ha affermato.

L’attacco del Napoli, tuttavia, rimane una questione complicata. La situazione è principalmente incentrata sull’attaccante nigeriano Victor Osimhen. Secondo Schira, se Osimhen dovesse restare a Napoli, non ci saranno movimenti significativi nel mercato. Al contrario, una sua partenza potrebbe richiedere una vera e propria rivoluzione nell’attacco del club.

La difesa del Napoli potrebbe anche vedere dei cambiamenti, con Danso e Kilman considerati i principali candidati a sostituire Kim. Nonostante il prezzo di Danso stia lievitando, Schira ritiene che il Napoli potrebbe fare un’offerta più alta per il difensore.

Il futuro del portiere Alex Meret a Napoli rimane incerto. “Il Napoli si è mosso in maniera perfetta. Prende Caprile – uno dei tre migliori emergenti tra i pali del nostro calcio – senza pagarlo una follia, lo manda ad Empoli, una piazza che ha sempre valorizzato i giovani.” ha commentato Schira.

Infine, l’attaccante messicano Hirving Lozano potrebbe essere più lontano dal Napoli. Secondo Schira, ci sono offerte molto importanti per lui provenienti dall’Arabia Saudita e dagli Stati Uniti. Tuttavia, Lozano non sembra essere ancora dell’idea di trasferirsi in un calcio definibile di secondo piano.

In conclusione, Schira ha esaminato l’intero panorama del calciomercato della Serie A, sottolineando l’importanza dei movimenti del Milan e delle potenziali stelle emergenti come Pulisic e Chukwueze. Ha anche toccato la situazione di Lukaku all’Inter, sottolineando che al momento sembra una “storia finita male”.

Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti sul Napoli e sul calciomercato della Serie A.