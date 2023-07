Napoli in cerca di un nuovo difensore: Garcia punta Danso, ma il Lens frena i piani

Il Napoli è alla ricerca del sostituto di Kim: il nome in cima alla lista è quello di Kevin Danso, difensore austriaco del Lens.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI – Il Napoli sta concentrando tutti i propri sforzi nella ricerca di un nuovo difensore con una certa urgenza dato il trasferimento di Kim Min-Jae al Bayern Monaco. Sembra che Kevin Danso del Lens sia il candidato preferito per entrare a far parte del progetto azzurro e prendere il posto del sudcoreano, secondo le indicazioni del tecnico Rudi Garcia.

Nonostante sia stata raggiunta un’intesa di massima con il giocatore grazie ai contatti con gli intermediari negli ultimi giorni, ciò non è ancora sufficiente per chiudere l’affare definitivamente. Il Lens, infatti, sta facendo muro e chiede una cifra superiore ai 30 milioni di euro per lasciar partire il suo pilastro difensivo.

Il presidente De Laurentiis è impegnato nel definire la trattativa e ha tenuto una conference call per cercare una soluzione. Si tratta di un affare importante per il Napoli, poiché Danso sembra essere l’unico obiettivo di mercato in questa finestra di trasferimenti.

Il classe 1998 austriaco Danso è il preferito di Garcia. E poiché questo rischia di essere l’unico colpo di mercato – si legge – il giudizio del francese sarà importante.