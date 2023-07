Kim il nuovo ‘tedesco’, ma non dimentica Napoli: le sue parole vengono dal cuore

Il Bayern Monaco ha tenuto una conferenza stampa di presentazione per Kim che ha ricordato con entusiasmo anche l’esperienza a Napoli.

Il Bayern Monaco ha tenuto una conferenza stampa di presentazione per il suo nuovo difensore, Kim Min-Jae, che ha espresso la sua gioia per essere arrivato nel club tedesco. Durante l’evento, il giocatore ha ricordato con entusiasmo la sua esperienza trascorsa al Napoli, dove ha contribuito alla vittoria del titolo di Campione d’Italia dopo 33 anni.

Kim ha condiviso i suoi sentimenti più profondi riguardo al suo passato al Napoli, dichiarando: “A Napoli abbiamo vinto il titolo dopo 33 anni, tutti abbiamo dato il massimo. Ogni membro della squadra ha aiutato in fase difensiva. A Napoli ho vissuto un’annata fantastica, abbiamo vinto lo scudetto, sono stato votato come il miglior difensore della Serie A, i tifosi del Napoli sono straordinari, li porterò per sempre nel mio cuore“.

Rivolgendosi alla sua nuova avventura con il Bayern Monaco, Kim non ha potuto far altro che ringraziare i suoi nuovi compagni di squadra, lo staff tecnico e il CEO Jan-Christian Dreesen per il caldo benvenuto ricevuto. Ha mostrato entusiasmo per la sfida che lo aspetta e ha sottolineato il suo desiderio di imparare dai giocatori più esperti della squadra.

“Bayern? I compagni, lo staff tecnico e il CEO Jan-Christian Dreesen mi hanno dimostrato grande affetto, mi sento bene e non vedo l’ora di affrontare questa sfida. Sono molto felice di essere qui. Voglio imparare dai miei compagni di squadra, ci sono molti grandi giocatori qui al Bayern. Sono una persona educata, ma do sempre il massimo in campo. Non ho mai avuto difficoltà ad adattarmi in campo. Voglio essere un leader in campo e lottare. Chiamatemi Kim, anche se sulla maglia mi piacere avere scritto Min-jae”.

Con l’arrivo di Kim Min-Jae, il Bayern Monaco potrà sicuramente avvalersi di un giocatore ambizioso e desideroso di farsi valere, ma le parole affettuose e di apprezzamento per il Napoli dimostrano anche l’importanza che l’esperienza italiana ha avuto nella sua carriera.