Kim saluta Napoli, bellissimo messaggio sui social: “Ti ricorderò e tiferò per te” – VIDEO

Kim Min-Jae Lascia il Napoli per il Bayern Monaco e Ringrazia i Tifosi con un bellissimo messaggio sui Social.

Calciomercato Napoli. Il difensore centrale coreano Kim Min-Jae ha salutato il Napoli con un toccante messaggio su Instagram, anticipando l’annuncio ufficiale del suo trasferimento al Bayern Monaco. Il giocatore, che ha trascorso un anno ricco di successi con il Napoli, compresa la vittoria dello scudetto, ha condiviso un video che raccoglie i momenti salienti della sua avventura italiana.

Il post di Kim Min-Jae è un sentito ringraziamento ai tifosi del Napoli, ai compagni di squadra, e al mister Luciano Spalletti. “Mando questo messaggio a tutti i tifosi del Napoli che hanno dimostrato amore e sostegno”, ha scritto Kim, “Grazie a te lo scudetto è stato possibile dopo Maradona. Al mio appassionato Napoli, a Mister Spalletti, ai miei compagni di squadra, e soprattutto ai tifosi del Napoli, vorrei esprimere la mia gratitudine”.

Kim Min-Jae ha giocato un ruolo cruciale nel recente successo del Napoli, distinguendosi per la sua forza, le sue tempestive intercettazioni, i suoi lanci lunghi e i suoi goal. Ora, il difensore coreano è pronto a intraprendere una nuova avventura con il Bayern Monaco, ma ha promesso che non dimenticherà mai il suo tempo a Napoli.

“Non importa dove sarò o dove andrò, ricorderò il Napoli e tiferò per te”, ha aggiunto Kim, concludendo il suo messaggio con un ringraziamento finale e un incoraggiamento per il suo ex club: “Grazie. Forza Napoli sempre”.

Le parole di Kim Min-Jae rivelano un profondo affetto per il Napoli e i suoi tifosi, e sono un promemoria del legame speciale che può svilupparsi tra un giocatore e un club. Nonostante il suo prossimo trasferimento, è chiaro che il difensore coreano porterà sempre con sé i ricordi del suo tempo a Napoli.