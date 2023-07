REPUBBLICA: Napoli, Zielinski resta e si riduce lo stipendio. Lozano è un caso

Piotr Zielinski sembra avvicinarsi al rinnovo del contratto con il Napoli, accettando una riduzione dello stipendio. Ma le notizie non sono tutte positive, con Hirving Lozano che rischia di rimanere ai margini della rosa.

Calciomercato Napoli. Piotr Zielinski sembra più vicino a rimanere con il Napoli, nonostante il rinnovo del contratto non sia ancora stato formalizzato. Secondo le parole del presidente della Lazio, Lotito, dopo falliti tentativi di trasferimento alla squadra romana, il centrocampista polacco avrebbe accettato un ingaggio più basso al Napoli. Queste informazioni non sono state però confermate dalla dirigenza azzurra, che continua a operare nel riserbo più totale.

Rinnovi e Nodi di Napoli: Zielinski Accetta una Riduzione Stipendio, Lozano tra Scelte Difficili

Secondo quanto riporta La Repubblica, nonostante l’ottimismo, le firme per il rinnovo di Zielinski non sono ancora apposte. Il prossimo incontro decisivo per la discussione del contratto avverrà la prossima settimana a Castel di Sangro. L’accettazione da parte di Zielinski di una riduzione dello stipendio rappresenterebbe un segnale importante per il resto della squadra, visto il riadattamento della politica salariale del Napoli.

D’altra parte, altri rinnovi sono in vista per la squadra di Aurelio De Laurentiis. Mario Rui, seguendo l’esempio di Di Lorenzo, sembra vicino a prolungare il suo soggiorno a Napoli e presto potrebbe toccare anche a Politano.

Lozano ai Margini?

Tuttavia, la situazione di Hirving Lozano sembra più complicata. Il calciatore messicano, che non è sceso in campo nell’ultimo match contro la SPAL, si trova a dover decidere tra una riduzione del suo ingaggio o un trasferimento immediato, a condizione di presentare un’offerta significativa al club azzurro.

Ultime mosse di mercato

Altri sviluppi del mercato riguardano l’acquisto dal Bari del giovane portiere Elia Caprile, immediatamente ceduto in prestito all’Empoli per fare esperienza in Serie A. Inoltre, si sta lavorando al prolungamento del contratto di Kavaratskhelia, il cui stipendio sarà raddoppiato durante la stagione.

Segui i prossimi aggiornamenti per rimanere al passo con tutte le ultime notizie sul calciomercato del Napoli.