GAZZETTA – Samardzic all’Inter: Inzaghi ha il centrocampo più forte del Napoli

Calciomercato Napoli. L’Inter sarebbe ad un passo dall’acquisto di Lazar Samardzic dall’Udinese. Un innesto che, secondo la Gazzetta dello Sport, completerebbe la mediana nerazzurra rendendola la più forte del campionato. Al contrario, si legge sul quotidiano, il Napoli avrebbe meno alternative in mezzo al campo.

Inter: un Centrocampo Senza Paragoni secondo la Gazzetta

La Gazzetta scrive che il centrocampo dell’Inter è attualmente senza rivali in Italia. Nonostante il Milan abbia rivoluzionato la sua mediana, avrà bisogno di tempo per l’adattamento; la Juve non ha ancora risolto i suoi problemi di costruzione, e la Roma sembra mancare di idee, puntando più sui muscoli. Il Napoli, pur essendo una squadra forte, ha meno alternative rispetto all’Inter.

L’Importanza di Samardzic

Il probabile arrivo di Samardzic potrebbe essere la ciliegina sulla torta per l’Inter, completando una mediana senza carenze. Garlando descrive Samardzic come un giocatore che preferisce avere la palla sui piedi e non è particolarmente propenso alla disciplina di un modulo. Tuttavia, la sua abilità e il suo stile di gioco potrebbero integrarsi perfettamente nel sistema di Inzaghi.

L’Inter Quasi al Completo

A parte la questione del portiere e del vice-Lautaro, Inzaghi sembra avere quasi tutto ciò di cui ha bisogno per una stagione di successo. L’acquisto di Samardzic è significativo non solo per l’Inter ma anche per il calcio italiano, poiché diversi grandi club avevano considerato il giocatore.