Salvatore Bagni ex campione del Napoli, ha parlato della questione De Laurentiis- Antonio Conte e del momento della squadra azzurra.

CALCIO NAPOLI. Salvatore Bagni, ex calciatore e commentatore, è intervenuto a Radio Crc durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma. Ha condiviso le sue opinioni su vari argomenti, tra cui la la situazione attuale del Napoli.

Cosa Pensa Salvatore Bagni della Situazione Attuale del Napoli?

Salvatore Bagni ha espresso preoccupazione per la situazione attuale del Napoli, sottolineando che la squadra è inferiore rispetto alla scorsa stagione.

Ha criticato i nuovi acquisti, definendoli “rincalzi” che non faranno la differenza. Ha anche messo in discussione l’utilizzo di Elmas da parte dell’allenatore Garcia, sottolineando che la sua assenza riduce il potenziale offensivo della squadra.

Secondo Bagni, il Napoli è inferiore rispetto all’anno scorso, soprattutto in termini di nuovi acquisti e opzioni di cambio.

Ecco le parole dell’ex campione del Napoli di Maradona: “Spero che il tentativo di De Laurentiis possa portare frutti, ma i rapporti umani rimangono. Quando ti senti “tradito”, i rapporti come si fanno a costruire? Attraverso i risultati.

Se Garcia vincerà, dimenticheremo tutto, ma quello che è successo non aiuterà l’allenatore. Forse De Laurentiis era convinto di convincere Conte, così non è stato per cui è dovuto andare a Castelvolturno a parlare con Garcia.

Parole che non contano nulla perché quello che Garcia pensa è diverso da quello che fa vedere. Deve accettare la situazione sperando che qualcosa possa cambiare attraverso i risultati. I rapporti non si cuciranno più.

I nigeriani hanno più attaccanti di noi, tutte prime punte. Boniface credevo potesse essere l’ideale per il Napoli ove mai venisse ceduto Osimhen. Il Saint-Gilloise lo ha dato a 6 milioni, ora al Bayer Leverkusen ha un valore inestimabile anche perché non solo segna tanto, ma fornisce anche molti assist”.

Salvatore Bagni ha poi aggiunto: “Il Napoli è inferiore rispetto all’anno scorso, inferiore nei cambi, nei giocatori che sono arrivati e che non faranno la differenza.

Quelli arrivati, non me ne vogliano, ma sono dei rincalzi. La rosa è inferiore rispetto all’anno scorso e se Garcia non utilizza nemmeno Elmas che è stato il 12esimo di Spalletti vuol dire che togli un altro potenziale pericolo per gli avversari.

Se non dovesse farcela Osimhen contro il Verona, metterei Raspadori che finalmente potrà giocare nel suo ruolo.

Lindstrom? E’ un giocatore forte, ma non viene messo nelle condizioni per fare bene. Non so perché sia stato acquistato, per sostituire Lozano poi.

Come fa a dribblare Lindstrom sulla fascia? Lui ha bisogno di spazio, ha la velocità e la tecnica oltre al tiro. Mi piace tantissimo, ma non in quel ruolo e se è stato preso per sostituire Lozano ho qualche dubbio. Se lo fai giocare lì, vuol dire che non hai fiducia in lui”.