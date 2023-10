Incertezza Osimhen, Garcia valuta nuove alternative per il Verona: Simeone in vantaggio su Raspadori

Osimhen potrebbe non essere disponibile per Verona, spingendo Garcia a considerare alternative valide per il ruolo di centravanti.

Con l’incertezza sulle condizioni di Victor Osimhen, infortunatosi durante l’impegno con la nazionale nigeriana, l’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, si trova a valutare tutte le opzioni disponibili per la sfida al Bentegodi contro il Verona. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’attaccante nigeriano potrebbe non essere disponibile, spingendo Garcia a considerare alternative valide per il ruolo di centravanti.

Un anno fa, in una situazione simile, quando Osimhen si infortunò in Champions League contro il Liverpool, l’ex allenatore Spalletti affidò il compito a Giovanni Simeone, dando inizio al “mito” del super-bomber di riserva. Questa volta, il ballottaggio sembra concentrarsi tra Simeone e Giacomo Raspadori, quest’ultimo capace di adattarsi anche come esterno offensivo o, secondo le idee di Garcia, addirittura come mezzala.

Simeone, a differenza di Raspadori, non è stato chiamato in nazionale, il che gli conferisce un vantaggio teorico. Rimasto al centro sportivo con Garcia, ha avuto più tempo per allenarsi e familiarizzarsi con le tattiche dell’allenatore. Un confronto quasi scontato, ma essenziale, considerando l’assenza probabile di Osimhen.