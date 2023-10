“Come sta Osimhen?”, la reazione di ADL alla domanda sulle condizioni del nigeriano

Napoli in ansia per le condizioni di Victor Osimhen: il presidente Aurelio De Laurentiis intercettato a Milano.

CALCIO NAPOLI. Il mistero avvolge le condizioni fisiche di Victor Osimhen, il centravanti del Napoli figura chiave della squadra azzurra e della stagione, e Aurelio De Laurentiis non sembra avere tutte le risposte. Durante l’Assemblea di Lega di questa mattina a Milano, il presidente del Napoli è stato assediato dai cronisti desiderosi di conoscere le ultime sulla star nigeriana.

Dopo l’amichevole della Nigeria contro l’Arabia Saudita, in cui Osimhen è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un problema fisico al ginocchio destro, sono iniziate a circolare voci sempre più insistenti relativi ad un potenziale coinvolgimento del tendine. La situazione è diventata fonte di preoccupazione per i tifosi partenopei, che si chiedono se il loro attaccante principale sarà in grado di scendere in campo al meglio delle sue capacità.

Il calciatore è tornato in Italia per sottoporsi a ulteriori esami, che dovrebbero gettare luce sulla gravità dell’infortunio. Tuttavia, al momento, tutto rimane avvolto nel mistero. De Laurentiis, interrogato dai giornalisti sulla situazione di Osimhen, ha risposto con una gestualità eloquente: ha alzato le braccia e scrollato le spalle, indicando l’incertezza che circonda le condizioni del giocatore.