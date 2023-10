Giuntoli, il paragone che fa discutere: “Un giocatore è come una fidanzata. Pensi sia quella giusta, ma poi…”

L’attuale dirigente della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha suscitato polemiche con un paragone infelice sui giocatori ‘flop’.

Nel corso del ‘Festival dello Sport’, organizzato da La Gazzetta dello Sport, l’ex Direttore Sportivo del Napoli e attuale dirigente della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha fatto scalpore con un paragone alquanto controverso. Durante l’evento, Giuntoli ha commentato a proposito dei ‘giocatori flop’, affermando: “[…] Più di uno, si sbaglia tanto anche se si cerca di non farlo. Le dinamiche sono tantissime, quando prendi un giocatore è come una fidanzata“.

Approfondendo il suo punto di vista, ha aggiunto: “[…] Pensi sia quella giusta, poi la porti a cena ma quando la porti a casa capisci che non va bene, che non fa da mangiare, non lava, non stira (ride, ndr.). Bisogna stare attenti, capire tutti i parametri: è un ruolo difficile, ho fatto tanti errori ma da lì anche cose positive”.

Queste parole hanno scatenato una reazione immediata da parte dei tifosi del Napoli e non solo. Molti di loro hanno criticato Giuntoli sui social media e in trasmissioni radiofoniche, considerando l’accostamento inappropriato e di cattivo gusto.