Allarme Osimhen, non si tratterebbe solo di crampi: oggi il rientro a Napoli e un’altra risonanza

Problema al ginocchio destro per l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen: Napoli in apprensione per le condizioni del suo bomber.

CALCIO NAPOLI. Victor Osimhen, attaccante del Napoli e della Nazionale nigeriana, è al centro dell’attenzione a causa di un fastidioso problema fisico accusato durante l’ultima partita contro l‘Arabia Saudita. Inizialmente considerato un semplice crampo muscolare, l’infortunio si è rivelato più serio del previsto, costringendo Osimhen a lasciare il ritiro della Nigeria e a rientrare in Italia per ulteriori accertamenti.

Il giocatore ha manifestato difficoltà nell’iperestendere la gamba destra, sollevando preoccupazioni riguardo al tendine del ginocchio. Dopo una risonanza magnetica iniziale, i medici hanno deciso di eseguirne un’altra nella giornata odierna, che sarà ufficiale per il Napoli. La situazione rimane avvolta nel mistero, con l’incertezza sulla sua presenza nella prossima partita contro il Verona.

Il giornalista Marco Giordano di TvPlay ha riferito che Osimhen è attualmente a Napoli e che il prossimo esame sarà cruciale per determinare l’entità dell’infortunio e la sua disponibilità per le prossime partite:

“Osimhen sta tornando a Napoli, ha lasciato il ritiro portoghese della Nigeria. La prima diagnosi della Federazione Nigeriana parla di un fastidio alle fibre muscolari della gamba destra; in particolare, si è temuto un interessamento del tendine. Ad oggi, l’unico reale fastidio riscontrato è una incapacità di iperdistensione del ginocchio, ovvero: Osimhen non riesce a stendere bene la gamba“.

“La risonanza è stata fatta, ma rimane un oscuro mistero. Ne farà un’altra lunedì e sarà quella ufficiale col Napoli. La possibilità che salti il Verona è solida, ma non solidissima. Ieri sera, dalla Nigeria, chi ha parlato con Osimhen ha raccontato di questo fastidio, e oggi chi è a Napoli ha ribadito la stessa cosa. Tutto – ha concluso Giordano – ruota attorno al prossimo esame”.

Il Napoli, già alle prese con le critiche post-Fiorentina e le questioni legate all’allenatore Rudi Garcia, ora deve affrontare anche le incognite legate agli infortuni dei suoi giocatori chiave.