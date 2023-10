Brambati: “Zielinski e Osimhen andranno via da Napoli, ma non solo: anche un altro big dirà addio”

L’ex calciatore Massimo Brambati si è soffermato sul futuro del Napoli e sulla partenza di alcuni giocatori come Osimhen e Kvaratskhelia.

In una recente intervista a TMW Radio, l’ex calciatore e opinionista Massimo Brambati ha rilasciato interessanti dichiarazioni riguardo al futuro del Napoli nella prossima stagione.

Brambati ha iniziato proprio dalle precedenti parole di Antonio Conte sul desiderio di voler allenare una piazza come il Napoli, ma non prendendo una squadra in corsa.

“Conte vorrebbe allenare in piazze come Napoli e Roma? Bisogna vedere se lo ha detto proprio lui o la conduttrice. La cosa è diversa. Per il resto dico che Mourinho va via e per mantenere 70mila persone allo stadio l’unico è Conte”.

Brambati ha poi sottolineato la probabilità di imminenti partenze di giocatori chiave, inclusi Zielinski e Osimhen.

“Il progetto più adatto? Ha più margini sul progetto la Roma, a Napoli Zielinski e Osimhen andranno via e sono sicuro che anche Kvaratskhelia non rimarrà il prossimo anno. La Roma ha più margini di migliorarsi. Se prendi uno come lui devi presentarti con un progetto tecnico almeno sufficiente. Lui stravede per Lukaku e per Dybala, magari allenato in un certo modo. Per me ha ancora margini di miglioramento”.