Salernitana-Napoli, formazioni ufficiali: Insigne in panchina. In attacco Mertens e Lozano

Salernitana-Napoli, formazioni ufficiali. Spalletti manda Insigne in panchina. In attacco Mertens con Lozano.

SALERNITANA-NAPOLI, FORMAZIONI UFFICIALI

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Zortea, Gyomber, Strandberg, Ranieri; Schiavone, Di Tacchio, Kastanos; Ribery; Bonazzoli, Gondo. All. Colantuono

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Mertens, Lozano. All. Spalletti

Derby campano per il Napoli che vuole mantenere il primo posto in classifica. Spalletti schiera Mertens nel tridente al posto dell’infortunato Osimhen. Con il belga ci sono Politano e Lozano, panchina per Insigne. Colantuono si affida al tandem Bonazzoli-Gondo, alle loro spalle Ribery. Calcio d’inizio alle 18