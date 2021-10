“Vesuvio erutta, tutta Napoli distrutta”, cori beceri dei tifosi dell’Inter a San Siro

Cori beceri dei tifosi dell’Inter: “Vesuvio erutta, tutta Napoli distrutta”. Ultras nerazzurri si scagliano contro il capoluogo campano durante Inter-Udinese.

Un’ora complicata, con l’Udinese a rendere dura la vita dell’Inter, poi lo strappo che apre la partita e la stoccata che la chiude, entrambe da un piede solo: quello di Joaquin Correa, che ripaga Inzaghi e la sua maglia da titolare con la doppietta che stende Gotti e che tiene i nerazzurri in scia di Napoli e Milan in attesa delle rivali oggi e degli scontri diretti in arrivo tra Champions e sosta.

Proprio Napoli è entrata nelle mira dei tifosi nerazzurri i quali invece di gioire per la vittoria della propria squadra del cuore si sono riuniti all’esterno di San Siro dedicandosi a beceri cori contro Napoli e i napoletani.

“Vesuvio erutta, tutta Napoli distrutta” questo il coro dei tifosi dell’Inter che in men che non si dica è diventato virale sui social.