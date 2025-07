Sacchi: «Conte costruisce un grande Napoli. Con De Bruyne il salto anche in Champions»

Antonio Conte sta modellando un Napoli da vertice, capace di competere per lo scudetto e di alzare l’asticella in Europa. A dirlo è Arrigo Sacchi, in un editoriale pubblicato oggi sulla Gazzetta dello Sport, in cui l’ex c.t. della Nazionale elogia apertamente il lavoro dell’allenatore leccese e le scelte della società.

«Tutte le operazioni di mercato del Napoli mi convincono», scrive Sacchi sulla Gazzetta dello Sport, esprimendo una fiducia totale nel progetto tecnico avviato dall’ex tecnico di Inter e Juventus. «Conte sta seguendo un percorso razionale, correggendo ciò che non ha funzionato, anche in quel campionato straordinario che ha portato allo scudetto. È così che si costruiscono le grandi squadre: una tessera alla volta, completando il puzzle nella mente dell’allenatore».

Il passaggio che più entusiasma Sacchi è l’eventuale arrivo di Kevin De Bruyne. «Un acquisto in ottica europea», spiega l’ex allenatore del Milan dalle colonne della Gazzetta dello Sport. «Conte sa che per affrontare la Champions serve esperienza internazionale. E De Bruyne, dopo anni con Guardiola, ha le qualità per alzare il livello tecnico, atletico e mentale di tutta la squadra».

Secondo Sacchi, Conte ha già impresso un’identità chiara al suo Napoli. «Il suo stile è europeo: pressing, aggressione, velocità d’esecuzione e verticalizzazioni. Dal punto di vista del gioco il Napoli è in una botte di ferro. Ora serve rinforzare la rosa, sia numericamente sia qualitativamente, per applicare le idee del tecnico in ogni momento della stagione».

Non manca un riferimento personale, quando Sacchi paragona il lavoro di Conte al proprio al Milan. «Anche io, dopo lo scudetto, volli fortemente Rijkaard, scontrandomi con Berlusconi che preferiva Borghi. Alla fine arrivò l’olandese e vincemmo la Coppa dei Campioni. Il lavoro paga sempre, e Conte lo sa bene: è meticoloso, maniacale negli allenamenti, non si accontenta mai. È da questa insoddisfazione che nasce la voglia di migliorare».

Infine, l’unico dubbio: «La Champions porterà via energie. Conte dovrà dimostrare di saper gestire le forze con saggezza», conclude Arrigo Sacchi nel suo editoriale per la Gazzetta dello Sport, lasciando però trasparire un grande ottimismo: «Il Napoli può davvero sognare in grande».