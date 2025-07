Corriere dello Sport: “Osimhen, ore calde per l’affare Galatasaray: scaduta la clausola, il Napoli aspetta le garanzie”

Victor Osimhen vuole tornare a Istanbul. Il Galatasaray lo aspetta, i tifosi fremono, ma l’affare del secolo – così lo definiscono in Turchia – è ancora in bilico. Come racconta Fabio Tarantino sulle pagine del Corriere dello Sport, la trattativa con il Napoli per la cessione a titolo definitivo dell’attaccante nigeriano non si è ancora sbloccata, nonostante il club turco avesse accettato di versare i 75 milioni della clausola. Il nodo resta lo stesso: le garanzie bancarie richieste da De Laurentiis non sono ancora arrivate.

Clausola scaduta, ora il Napoli può rilanciare. Nella notte di ieri, riferisce Tarantino sul Corriere dello Sport, è ufficialmente scaduta la clausola rescissoria. Il Napoli, dunque, è libero di fissare un nuovo prezzo. E il rischio, per il Galatasaray, è che eventuali inserimenti – come quello possibile dell’Al-Hilal – facciano lievitare la richiesta. Per questo il vicepresidente giallorosso Abdullah Kavukcu è rimasto a Milano, in attesa di chiudere. Con lui, nei colloqui con il ds azzurro Giovanni Manna, anche l’intermediario George Gardi, già attivo a settembre per il prestito.

Il messaggio di Osi: vuole solo il Gala. Come riportato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Osimhen ha ribadito la sua volontà di restare al Galatasaray. Ieri mattina ha pubblicato un video social con la maglia del club turco, mentre dalla Turchia rimbalzavano le sue dichiarazioni: «Voglio continuare la mia carriera al Galatasaray. Prendete parte del mio compenso per chiudere. Il Napoli vuole vendermi all’Al-Hilal, ma io ho preso la mia decisione». Il club saudita aveva messo sul piatto un’offerta monstre: 40 milioni netti a stagione per tre anni, più opzione. Ma Osimhen ha detto no, ancora una volta.

Trattativa continua, ma il tempo stringe. In serata si è tenuto un nuovo incontro tra le parti. Il Napoli attendeva le fideiussioni già ieri, ma da Istanbul tutto taceva. «Non metteremo mai a rischio la stabilità finanziaria del club, nemmeno per Osimhen», ha spiegato il presidente Dursun Ozbek. Ma ora serve uno sforzo. Altrimenti, lo scenario potrebbe cambiare rapidamente: nuova valutazione da parte di De Laurentiis e possibile rilancio dell’Al-Hilal.

Tutto è ancora possibile, ma queste – scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport – potrebbero essere davvero le ore decisive per il Galatasaray.