Corriere dello Sport: “Napoli, caccia alla punta: duello per Lucca, ma il sogno resta Darwin Nuñez”

Il Napoli è pronto ad accelerare sul mercato. Dopo settimane di riflessioni, è arrivato il momento dell’azione. La priorità è chiara: trovare un nuovo centravanti. Due i nomi sul taccuino di Giovanni Manna, come spiega Fabio Tarantino sulle pagine del Corriere dello Sport: Darwin Nuñez e Lorenzo Lucca. Uno dei due vestirà l’azzurro, ma la concorrenza si fa serrata.

Lucca conteso, il Napoli non ha più l’esclusiva

L’attaccante dell’Udinese, autore di 12 reti nell’ultima stagione, piace da tempo a De Laurentiis. Secondo quanto scrive Tarantino sul Corriere dello Sport, il club partenopeo aveva già raggiunto un’intesa con il giocatore per un quinquennale, offrendo all’Udinese 35 milioni, ma i friulani ne chiedono 40. Il problema? Su Lucca ora piomba anche l’Atalanta, che ha appena incassato i 66 milioni di euro per Retegui e ha la forza economica per chiudere. Sullo sfondo c’è anche il Milan, mentre una telefonata dall’Atletico Madrid ha aggiunto pepe alla vicenda.

Darwin Nuñez: il sogno complicato

Il vero obiettivo di De Laurentiis, rivela ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, è però Darwin Nuñez del Liverpool. I contatti con i Reds sono già stati avviati e l’entourage del giocatore ha aperto all’ipotesi Napoli. Ma la trattativa è complessa: il club inglese chiede 60 milioni, mentre gli azzurri si sono spinti fino a 50 più 5 di bonus. Anche sull’ingaggio ci sono distanze: Nuñez percepisce attualmente 5,5 milioni più bonus e ne vorrebbe almeno 6 per accettare. L’offerta del Napoli si ferma a 5. Le parti continuano a trattare.

Ndoye, Chiesa, Lookman: intrecci d’esterni

Nel frattempo, il Napoli si muove anche per rafforzare le fasce. Il nome in cima alla lista, scrive Tarantino nel suo articolo sul Corriere dello Sport, è Ndoye del Bologna, ma il prezzo è elevatissimo: 50 milioni, complici anche gli obblighi di percentuale al Basilea. Il Napoli ha provato a inserire Zanoli nella trattativa, ma al momento non basta. La prossima settimana sarà decisiva per un rilancio. Le alternative? Lookman, valutato tanto dall’Atalanta, ma più duttile (può fare sia la punta che l’esterno). Rimane sullo sfondo anche Federico Chiesa, desideroso di tornare protagonista in Italia: possibile apertura anche con il Liverpool per lui. Tramonta invece definitivamente la pista Garnacho, seguito a gennaio ma ora fuori portata.

Il Napoli è pronto a sferrare l’affondo. Ma la partita, come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, è ancora tutta da giocare.