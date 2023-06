Rudi Garcia-Napoli, Bergomi: “Scelta rischiosa. Il suo un calcio di due anni fa”

Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli. A dire la loro sul nuovo tecnico anche i due ex calciatori Beppe Bergomi e Giancarlo Marocchi.

Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli. L’annuncio di Aurelio De Laurentiis nella serata di ieri ha spiazzato tutti soprattutto dopo che sembrava fosse pronto ad arrivare all’ombra del Vesuvio un nome caldissimo come quello di Christophe Galtier, con conferme direttamente dalla patria del tecnico e da testare autorevoli come L’Equipe. Niente di quanto fatto inizialmente ipotizzare si è verificato, anzi.

Sarà proprio Rudi Garcia a raccogliere l’eredità pesantissima di Luciano Spalletti che, a giochi fatti, ha chiaramente annunciato la volontà di prendersi un anno sabbatico lontano dal calcio e vicino a famiglia e campagna.

Rudi Garcia pronto ad allenare il Napoli, le reazioni di Bergomi e Marocchi

La notizia dell’approdo di Rudi Garcia all’ombra del Vesuvio ha chiaramente spiazzato tutti. È un tecnico che arriva in una piazza già conosciuta per lui, la Serie A, ricordando i suoi anni alla guida della Roma. Parla italiano, è libero da contratti o altro, e di certo adotta lo stesso modulo di Spalletti seppur con variazioni nella metodologia e nell’intensità. Ma lo scetticismo all’ombra del Vesuvio è tanto.

A dire la loro sono intervenuti anche due ex calciatori del calibro di Beppe Bergomi e Giancarlo Marocchi. Il primo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ha definita come una scelta alquanto rischiosa:

“Scelta rischiosa, per il Napoli, quella di affidarsi ad un tecnico come Rudi Garcia, perché il calcio di oggi non è quello di due anni fa. Non so se Garcia sia riuscito ad intercettare quelli che sono stati i cambiamenti nel nostro calcio e in Serie A” .

L’ex giocatore della Juventus, Giancarlo Marocchi, avrebbe invece optato per un profilo come quello di Paulo Sousa di cui se ne è molto parlato nei giorni scorsi:

“Quando un allenatore arriva in una piazza che ha vinto così bene, deve cambiare più cose possibili. E Rudi Garcia è anche diverso rispetto a Spalletti. Se non cambiasse nulla sul mercato per me Osimhen andrebbe a nozze con lui. Io avrei preso Sousa che è più simile a Spalletti, comunque” .

Insomma, tanto scetticismo. Ora resta da vedere come condurrà il suo lavoro Rudi Garcia pronto a continuare lo splendido lavoro di Spalletti.