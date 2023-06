Galtier-Napoli, sembrava tutto fatto: ecco perché è saltato

Quando sembrava tutto fatto per Christophe Galtier, ecco l’annuncio di Rudi Garcia come nuovo tecnico del Napoli.

Colpo di scena clamoroso in casa Napoli. Con un tweet in serata il presidente Aurelio De Laurentiis ha finalmente rotto il silenzio e saziato la curiosità dei tanti sostenitori che attendevano il nome del tanto atteso allenatore che avrebbe raccolto l’eredità pesantissima di Luciano Spalletti. Tantissimi i nomi battuti e ribattuti come Luis Enrique, Zinedine Zidane o Roberto Mancini, con un nome su tutti che sembrava ormai pronto ad ‘allenare ai piedi del Vulcano’. E invece no, rullo di tamburi (ancora una volta, ancora se fosse una novità in casa Napoli).

Aurelio De Laurentiis ha scelto Rudi Garcia come nuovo allenatore. Un nome che lascia a bocca aperta, un po’ per il curriculum non proprio spettacolare del tecnico, ma anche perché ormai era quasi dato per concreto l’approdo di Christophe Galtier all’ombra del Vesuvio, con conferme anche arrivate dalla Francia.

Galtier-Napoli, perché è saltato tutto?

L’approdo di Christophe Galtier era ormai diventato reale, con diverse conferme anche da parte dell’Equipe che ieri si era fatta prepotentemente avanti con una copertina in prima pagina molto ‘appetibile’ con cui era arrivata quasi a saziare la curiosità dei sostenitori del Napoli. Niente di tutto questo, ma solo l’annuncio inaspettato del patron azzurro. Come mai Galtier non è arrivato a Napoli?

Il casting del Napoli è stato lungo con De Laurentiis che ha sondato diversi profili, alcuni dei quali hanno detto no, altri già impegnati sotto contratti e non del tutto ‘liberi’. Parliamo ad esempio di Galtier.

Il tecnico ex Lille aveva una priorità, quella di liberarsi dal PSG, ma non era ancora del tutto libero e il tempo stringeva: motivo che ha indotto De Laurentiis a virare su un tecnico libero come Rudi Garcia, sicuramente non alle prime armi in Serie A.