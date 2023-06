Elmas gol con la Macedonia alla Kvaratskhelia: tiro favoloso – VIDEO

Eljif Elmas ha segnato un gol durante la sfida tra Macedonia del Nord e Ucraina, valida per la qualificazione agli europei.

Qualificazioni Europei – Elmas ha segnato un gol bellissimo durante la sfida Macedonia del Nord-Ucraina. Il centrocampista del Napoli è stato ancora una volta protagonista con la sua Nazionale. Bellissima la rete di Elmas, che ha preso palla sulla sinistra, si è accentrato e poi a oltre 25 metri dalla porta avversaria, ha lasciato partire un destro a giro sul secondo palo, che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Un gol come quello di Kvaratskhelia contro il Monza.

Ancora una volta Elmas è stato schierato come esterno di sinistra in un modulo 4-3-3. Una posizione che sembra essere quella più indicata per il giocatore del Napoli che prende sempre più confidenza con quel ruolo. Da capire se con l’arrivo di Garcia sulla panchina del Napoli, potrà avere maggiore spazio dopo essere stato protagonista dello scudetto azzurro segnando 6 gol in stagione. A ventitré anni sembra arrivato il momento di esplodere per Elmas che è cresciuto dal punto di vista tattico e tecnico, oltre che mentale.