Rrahmani svela: “Conte porta energia e concentrazione. Ritiro intenso per il Napoli”

Rrahmani: Conte rivoluziona il metodo di lavoro del Napoli

Dopo la vittoria per 3-0 sul Mantova nell’amichevole di Dimaro, Amir Rrahmani ha condiviso le sue impressioni sul nuovo corso del Napoli sotto la guida di Antonio Conte. Il difensore azzurro ha rilasciato dichiarazioni significative a One Football, offrendo uno sguardo interno sulla preparazione della squadra.

Rrahmani ha evidenziato il cambiamento nell’approccio agli allenamenti portato da Conte: “Un lavoro differente, ogni allenatore ha il suo metodo di lavoro. Abbiamo fatto ciò che ci ha chiesto, ora altro ritiro a Castel Di Sangro per preparare bene l’inizio di campionato.”

Il difensore kosovaro ha sottolineato l’impatto di Conte sulla squadra: “Conte ci trasmette molta energia e attenzione negli allenamenti, siamo in tensione ma siamo anche più concentrati.” Queste parole rivelano l’intensità e la dedizione che il nuovo tecnico sta richiedendo ai suoi giocatori.

Ritiro intenso: preparazione e focus sui tifosi

Parlando del ritiro a Dimaro, Rrahmani ha descritto un’atmosfera di duro lavoro ma anche di grande entusiasmo: “Un bel ritiro pieno di gente, mi spiace non essere stato molto vicino ai tifosi. Ma ci siamo allenati molto e spero che ci capiscano.”

Questa dichiarazione evidenzia il delicato equilibrio tra la necessità di una preparazione intensa e il desiderio di mantenere un legame stretto con i sostenitori, aspetto fondamentale per il Napoli.

Verso Castel Di Sangro: la preparazione continua

Rrahmani ha anche accennato al prossimo ritiro a Castel Di Sangro, sottolineando l’importanza di questa fase per “preparare bene l’inizio di campionato”. Questo suggerisce che la squadra è pienamente consapevole dell’importanza di una preparazione accurata per affrontare al meglio la nuova stagione di Serie A.

